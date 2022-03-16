3600 EK GÖSTERGEDE KARAR VERİLDİ- Memurlara ve emeklilere maaş düzenlemesi yolda! İşte 3600 ek gösterge şartları...

Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetlerinde çalışan memurları doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge bu yıl içerisinde hayata geçirilecek. Kritik düzenlemeye dair ilk toplantı 16 Şubat 2022'de yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart 2022'de! Peki, 3600 ek gösterge ne demek? Maaşlara katkısı ne olacak? Şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...



3600 EK GÖSTERİ KİMLERİ KAPSIYOR❓ 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM...

3600 ek gösterge ile memurların ve emeklileri ekonomik olarak iyileştirilmesi hefeleniyor... Bu kapsamda yapılan görüşmeler de devam ediyor. İkinci toplantı günü 16 Mart 2022.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN AÇIKLANACAK? NELERİ ETKİLEYECEK?

Birçok meslek grubunu kapsayan düzenleme ile memurlar ve emekliler yıl içerindeki gerçekleştirilecek toplantılar ile beklentilerini ve taleplerini bakanlığa iletecek. Masaya yatırılacak olan konular sonrası verilecek karar, yılın sonuna doğru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca açıklanacak. resmen düzenleme sonrası irçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.