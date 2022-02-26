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CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? 2022 cemre düşme tarihleri

Şubar ayıyla birlikte cemre düşme tarihleri araştırılmaya başlandı. Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, soğuk havaların giderek geride kaldığının habercisi olarak akıllarda yer alıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:55
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? 2022 cemre düşme tarihleri

Şubat ayının sonlarına doğru, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya, ardından ise toprağa düştüğüne inanılan bu olay, halk arasında cemre düşmesi olarak ifade ediliyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir.

Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

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