TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 - TOKİ indirim kampanyası ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartları neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

- Milyonlarca vatandaş TOKİ'nin indirim kampanyasını ne zaman yapacağını merak ediyor. 2021 yılında 2 kez uygulanan indirimin 2022'de de yapılacağının müjdesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 MART AYINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mart ayında TOKİ indirim kampanyası başlatılacağını duyurdu ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara seslendi:

"Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Mart 2022'de yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz"

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NE, KİMLER YARARLANABİLİR

TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili ayrıntılar henüz belli olmazken geçtiğimiz yıl yapılan kampanyadan; Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.