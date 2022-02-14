Haberler Haberler Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE 📺 | Kalp Yarası 31. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE 📺 | Kalp Yarası 31. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi, 31. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kalp Yarası 30. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 31. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 31. bölüm fragmanı, özeti ve en son yayınlanan bölümü...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:17
Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE 📺 | Kalp Yarası 31. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 31. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisininin merakla beklenen 31. bölümü izleyici ile buluşacak. Peki yeni bölümde neler olacak?

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Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler. Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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