Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekişi son olarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Şubat Cumartesi günü yapılacak çekilişle ilgili bilgiler...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sayısal Loto'da 12 Şubat çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden naklen yayınlanacak.

İŞTE SAYISAL LOTO 9 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

9 23 43 60 68 69 Joker: 56 SüperStar: 81

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