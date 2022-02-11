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2022 YKS başvuruları ne zaman? ÖSYM açıkladı | 2022 YKS başvuru tarihi

Son dakika haberi: 2022 YKS başvurularının hangi tarihler arasında olacağı merak konusu olmuştu. Sınava girecek öğrenciler, 2022 YKS başvuru tarihlerini arama motorlarında aratırken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS kılavuzunu yayınladı. Peki, 2022 YKS başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 21:51
2022 YKS başvuruları ne zaman? ÖSYM açıkladı | 2022 YKS başvuru tarihi

ÖSYM tarafından 2022 YKS kılavuzu yayınlandı. Buna göre yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

Öte yandan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

SINAV ÜCRETİ 115 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav içni sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

HES KODU ZORUNLU

Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

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