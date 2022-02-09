Haberler Haberler RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Filmseverler tarafından büyük beğeni kazanan Rampage: Büyük Yıkım filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Filmi merak edenler, "Rampage: Büyük Yıkım konusu ne?, Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kim?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Rampage: Büyük Yıkım filmiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 17:35
RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

İzleyenleri ekrana bağlayan Rampage: Büyük Yıkım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rampage: Büyük Yıkım filmini izleyecek olanların merak ettiği Rampage: Büyük Yıkım konusu nedir, Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kimler ve Rampage: Büyük Yıkım özeti gibi konuları inceliyoruz.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?
İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş birçok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Dwayne Johnson, Malin Akerman, Naomie Harris

Slogan: Büyüğün de Büyüğü Var!

Tür: Macera, Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Ryan Engle , Carlton Cuse

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