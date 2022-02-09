RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

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RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş birçok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Dwayne Johnson, Malin Akerman, Naomie Harris

Slogan: Büyüğün de Büyüğü Var!

Tür: Macera, Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Ryan Engle , Carlton Cuse