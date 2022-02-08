AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık öğretim harç ücretleri ne kadar 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 bölümlerin harç ücretleri belirlenmişti. 7 Şubat günü başlayan kayıt yenilme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Kayıt yenileme süreci ise 18 Şubat'ta son bulacak. İşte, bölümlerin harç ücretleri...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ 2022

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan akademik takvim birçok öğrenci tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok öğrenci araştırmalarını hızlandırdı. Sınavlarına önceden çalışmak ve detaylı bir çalışma planı hazırlamak isteyenler AÖF bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açoköğretim Fakültesi tarafından belirtilen 2022 bahar dönemi sınav tarihleri;

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar ve AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır soruları oldukça merak ediliyordu. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaların ardından 7 Şubat tarihinde kayıt yenileme işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.