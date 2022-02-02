📺 SADAKATSİZ 47. BÖLÜM İZLE - Sadakatsiz yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 2 Şubat Çarşamba günü ekranlara geldi. Sadakatsiz 47. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 47. Bölümü

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SADAKATSİZ 47. BÖLÜM KONUSU

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin'in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali'nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

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👉SADAKATSİZ 47. BÖLÜM İZLE