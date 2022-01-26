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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN? Sözleşmeli er seçim aşamaları nasıl olacak?

Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er temini için süreç bakanlık tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er teminin yapılacağı tarih ve detaylar paylaşıldı. Peki, 2022 MSB sözleşmeli er temini ne zaman, başvuru sonu sorgulama nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:18
MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN? Sözleşmeli er seçim aşamaları nasıl olacak?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er olarak görev yapacak olan adayların hangi tarihler arasında seçim aşamalarına katılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar…

MSB SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Başvuru sonucu e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilecek.

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