O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek kimdir? Devrim Seyrek kaç yaşında ve nereli?

Devrim Seyrek O Ses Türkiye yarı finalinin ardından finale adını yazdırdı. Yarışmada Kerkük Zindanı performansıyla dikkat çeken isim, Devrim Seyrek kimdir, kaç yaşında ve nereli, kimin takımında gibi sorularla mercek altına alınıyor. Yarışmacının hayatına dair detaylar merak ediliyor. İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenlerin yanıtı ve O Ses Türkiye Devrim Seyrek'in hayatı…

DEVRİM SEYREK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Devrim Seyrek, 30 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılıyor. Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışan Devrim Seyrek, akşamları sahnede hünerlerini sergiliyor. Yarışmacıya destek olmak için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Başkan Yardımcısı Mustafa Günay kuliste idi.





DEVRİM SEYREK FİNALDE!

O Ses Türkiye yarı finalinde bir eşleşme de Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek ile Murat Boz'un takımından Sıla Çuhadaroğlu arasında idi. Oylama sonucunda yüzde 56 oyla finale adını yazdıran Devrim Seyrek oldu.

Devrim Seyrek'in ünlü isimlerle birlikte seslendirdiği, söz ve müziği kendisine ait olan şarkılar da yer alıyor.