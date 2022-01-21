Haberler Haberler O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek kimdir? Devrim Seyrek kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek kimdir? Devrim Seyrek kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yarı finalinde sergilediği performansın ardından finale kalmaya hak kazanan Devrim Seyrek ile ilgili internette aramalar yapılıyor. Bu akşam mücadele edecek finalistler arasına giren Devrim Seyrek kimdir? O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek kaç yaşında ve nereli, kimin takımında sorularıyla araştırılıyor. Kerkük Zindanı performansıyla ilgi çeken Seyrek'in hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye Devrim Seyrek'in hayatı ve detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:32
O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek kimdir? Devrim Seyrek kaç yaşında ve nereli?

Devrim Seyrek O Ses Türkiye yarı finalinin ardından finale adını yazdırdı. Yarışmada Kerkük Zindanı performansıyla dikkat çeken isim, Devrim Seyrek kimdir, kaç yaşında ve nereli, kimin takımında gibi sorularla mercek altına alınıyor. Yarışmacının hayatına dair detaylar merak ediliyor. İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenlerin yanıtı ve O Ses Türkiye Devrim Seyrek'in hayatı…

DEVRİM SEYREK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Devrim Seyrek, 30 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılıyor. Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışan Devrim Seyrek, akşamları sahnede hünerlerini sergiliyor. Yarışmacıya destek olmak için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Başkan Yardımcısı Mustafa Günay kuliste idi.

DEVRİM SEYREK FİNALDE!

O Ses Türkiye yarı finalinde bir eşleşme de Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek ile Murat Boz'un takımından Sıla Çuhadaroğlu arasında idi. Oylama sonucunda yüzde 56 oyla finale adını yazdıran Devrim Seyrek oldu.

Devrim Seyrek'in ünlü isimlerle birlikte seslendirdiği, söz ve müziği kendisine ait olan şarkılar da yer alıyor.

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