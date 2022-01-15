Baby Shark Youtube'da rekor kırdı!

Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen akılda kalıcı çocuk şarkısı Baby Shark, YouTube'da tarihe geçti.

Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından seslendirilen çocuk şarkısı, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu oldu.

2019'DA DÜNYAYA YAYILDI

2016'da piyasaya çıktıktan sonra Asya ülkelerini etkisi altına alan şarkı 2019'da dünyaya yayıldı.

Şarkı, basitliğiyle akıllara kazınırken, eğlenceli dansı da taklit edilmeye başlandı.

Baby Shark şarkısı o kadar popüler oldu ki Billboard'un Top 40 listesine girdi.

Öyle ki Jason Sudeikis'in oynadığı Ted Lasso dizisinde Jamie Tartt karakteri için de şarkının melodisi kullanıldı.

2020'DE REKOR KIRMIŞTI

Baby Shark 2020 yılında Porto Rikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin Despacito adlı parçasını geride bırakmış, platformun en çok izlenen videosu olarak rekor kırmıştı.

İŞKENCE MALZEMESİ DE OLMUŞTU

Akılda kalıcı olması nedeniyle çocukların ve ebeveynlerin dilinden düşmeyen şarkı 2020 yılında 'işkence' malzemesi de olmuştu. ABD'nin Oklahoma eyaletinde teğmen Christopher Hendershott ile Christian Miles ve Gregory Butler, mahkumlara Baby Shark şarkısını defalarca dinletip eziyet ettikleri suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.