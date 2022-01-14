AÖL SINAVI 📚 | AÖL sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? Açık Lise sınav tarihleri...

AÖL SINAVI - AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi binlerce açık lise öğrencisi tarafından merak ediliyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022'de düzenlenecek. Tarih henüz netlik kazanmadı. AÖL sınav tarihi belli olunca detaylar haberimizde yer alacak.

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AÖL SINAVI ONLINE MI? YÜZ YÜZE Mİ OLACAK? AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)