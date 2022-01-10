Son dakika deprem mi oldu? Son depremler: Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 04.07'de deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremin Türkiye'de ve bazı komşu ülkelerde hissedildiği belirtildi.

Kıbrıs Adasının batı tarafında hissedilen depreme vatandaşlar uykuda yakalandı. Deprem, Kıbrıs'ta ağar hasara yol açmazken vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, "Baf açıklarında saat 03:07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi … hepimize geçmiş olsun" dedi.

TSUNAMİ RİSKİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Ersoy'un konuşması şu şekilde;

Şiddeti yüksek aslında. Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.

'OLUŞMUŞSA TÜRKİYE KIYILARINA DA GELİR'

Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe katediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e olan kesimde. Buradaki daha büyük olmayabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.

'OLDUKÇA ŞİDDETLİ BİR DEPREM'

CNN TÜRK Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge, meydana gelen depremle ilgili son durumu aktardı. Bilge, "Kıbrıs adasına yakın olan bir deprem. Antalya'nın güneyine denk geliyor. Oldukça şiddetli bir deprem. Rum tarafında oldukça sert hissedildi. Başkent Lefkoşa'da da hissedildi. Deprem, KKTC dağlık olduğundan dolayı Rum Kesimi'nde daha fazla hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik bir bilgi yok. Rum Kesimi televizyonlarında depremin uzun sürdüğü belirtildi. Halkın uyuduğu bir saatte meydana gelen bir depremden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.