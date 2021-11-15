AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF vize sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav takvimi 2021

Açıköğretim Fakültesi Öğrencileri vize dönemi sınavlarını ve sınav yerleri ile ilgili bilgileri merakla araştırıyor. 2021 yılı vize dönemine hazırlanan öğrenciler için tempo dönemi başlayacak. AÖF tarafından yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF vize sınavları ne zaman?

✍ AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? SINAV ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarının giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav yerlerinin vize sınavlarından bir hafta önce açıklanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

📋 AÖF SINAV TARİHLERİ NE?

AÖF güz dönemi vize sınavlarının tarihi açıklandı. Açıköğretim fakültesi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre dönem sonu sınavı 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında yapılacak. Açıköğretim fakültesi yaptığı açıklamada sınav tarihlerinde ÖSYM, kurum ve pandemi koşullarına göre değişim yaşanabileceği vurgulandı.

📲 AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR? SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgesi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.