AÖF sınav takvimi açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınavlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) devam ettiren yüz binlerce öğrenci vize sınav takviminin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. AÖF sınavlarına ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin, sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLINE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmişti.