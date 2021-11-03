CANLI - Altın fiyatları 4 Kasım 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI Altın Fiyatları için tıklayın (Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar altın ne kadar?)👇
İşte, 4 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 548,49
Gram altın satış: 548,82
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 873,00
Çeyrek altın satış: 901,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.746,00
Yarım altın satış: 1.813,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.517,09
Tam altın satış: 3.586,16
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.641,00
Cumhuriyet altını satış: 3.696,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.591,00
Ata altın satış: 3.664,00
NOT: Bilgiler 4 Kasım Çarşamba günü saat 01.10 itibarıyla alınmıştır.CANLI Dolar ve Euro kuru için tıklayın ( Dolar kaç TL, Euro kaç para?)👇