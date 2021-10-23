23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve 76 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler "23 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 EKİM)

Milli Piyango Online ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 81 – 26 – 36 – 80 – 74 – 49 – 61 (JOKER) Süper Star Numarası: 16



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.