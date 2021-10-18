Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 19 Ekim altın son dakika! Altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 19 Ekim Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

Yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konu ise alyının haftaya nasıl başladığı...

Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 527,27,39 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.520,00 liradan işlem görüyor. İşte, 19 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 527,16

Gram altın satış: 527,27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 852,00

Çeyrek altın satış: 868,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.703,00

Yarım altın satış: 1.735,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.345,84

Tam altın satış: 3.411,64

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.468,00

Cumhuriyet altını satış: 3.520,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.449,00

Ata altın satış: 3.508,00

*Bilgiler 19 Ekim Salı günü 06:30'da alınmıştır.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken altının yükseliş sebebi de araştırılıyor. Son olarak altın 526 TL seviyesinde seyrediyor. Yükseliş sebebi merak edilen altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle önemli bir artış yaşamıştı.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,27 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.

VATANDAŞLAR KUYUMCULARA AKIN ETTİ

Vatandaşlar, son günlerde döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti.

ONS ALTIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAZANDIRDI

Hafta ortasında ise ABD'den gelen enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler azaldı ve altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlenme hız kazandı.

Haftanın ilk işlem gününe 1757 dolardan başlayan ons altın, hafta ortasında ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 1797 doları aştı. Perşembe günü 1801 doları gören ons altın, ekim ayı itibarıyla en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Haftanın son işlem gününde ons altın, kazançlarının bir kısmını silerek günlük bazda yüzde 1.65 oranında azalışla 1768 dolardan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise ons altın, yüzde 0.6 oranında değer kazandı.