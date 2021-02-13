Haberler Haberler Altın fiyatları son dakika! 13 Şubat 2021 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

fiyatları son dakika! 13 Şubat 2021 altın, çeyrek altın, ve ne kadar?

Binlerce yatırımcı fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 13 Şubat 2021 altın, çeyrek alın, ve ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 07:46 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 07:46
Altın fiyatları son dakika! 13 Şubat 2021 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " altın kaç TL oldu? kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 411,99 Satış: 412,09

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 673,00 TL'den Satış: 694,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

alış: 2.682,00

Cumhuriyet altını satış: 2.732,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

alış: 1.345,00

Yarım altın satış: 1.380,00

TAM ALTIN NE KADAR?

alış: 2.724,19

Tam altın satış: 2.795,16

ATA ALTIN NE KADAR?

alış: 2.723,92

Ata altın satış: 2.754,30

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