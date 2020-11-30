Haberler Haberler Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi mı geliyor? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, 2 haftadır uygulanan hafta sonu ve yeni corona virüsü tedbirlerine yenileri eklenecek. Başkan , "Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" diyerek yeni yasakların sinyallerini verirken gözler ile yapılacak toplantıya ve kabine toplantısına çevrildi. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:53
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını etkisini dünyada sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla yeni önlemler için harekete geçti. Başkan 'ın da kabine toplantısı ardından yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

2 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ve kafe, restoran, kıraathaneler ile ilgili kısıtlamaların ardından vaka sayısında azalma olmaması ve 'nu harekete geçirdi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nun gündemiyle masaya yatıracağı yeni corona virüsü tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DÜZENLENMESİ GÜNDEMDE

'nun alacağı son dakika kararları içerisinde 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının da saatlerinin düzenlenmesi ihtimaller arasında.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

PAZARLARA HES KODU

HES kodu zorunluluğu genişletiliyor. Tüm Türkiye için pazar yerlerine getirilebilir. Özellikle de kapalı ve katlı pazarlarda HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

ŞEHİRLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GELEBİLİR

Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli corona virüsü salgınında kritik iller olarak açıklandı. getirilmesi yeniden gündeme geldi.

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