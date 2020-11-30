Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını etkisini dünyada sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla Bilim Kurulu yeni önlemler için harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kabine toplantısı ardından yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

2 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ve kafe, restoran, kıraathaneler ile ilgili kısıtlamaların ardından vaka sayısında azalma olmaması Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu harekete geçirdi. HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Bilim Kurulu'nun gündemiyle masaya yatıracağı yeni corona virüsü tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DÜZENLENMESİ GÜNDEMDE Bilim Kurulu'nun alacağı son dakika kararları içerisinde 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının da saatlerinin düzenlenmesi ihtimaller arasında.

PAZARLARA HES KODU HES kodu zorunluluğu genişletiliyor. Tüm Türkiye için pazar yerlerine getirilebilir. Özellikle de kapalı ve katlı pazarlarda HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.