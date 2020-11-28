Adenovirüs nedir? Adenovirüsün belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada görmeyi azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Adenovirüs enfeksiyonları, nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir. Adenovirüsler, çift sarmallı bir DNA genomu içeren bir ikosahedral nükleokapsid içeren orta büyüklükte, zarfsız virüslerdir. Adenovirüsler çok yaygındır ve birçok çeşittir.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Dış ortama dayanıklı olan adenovirüsler uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren virüs; burun akıntısı, boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Konjonktivit, bronşiolit, zatüre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş de görülebilir. Boğmaca gibi sert öksürük, göz içi kanlanmalar olabilir. Bazı türleri bağırsakları etkiler ve kramp şeklinde karın ağrılarına ve ishale neden olur. Çok nadiren menenjit ve ensefalite de neden olabilir. İmmün sistemi ciddi olarak baskılanmış çocuklarda ise çok daha ağır seyreder.

Adenorivüslere bağlı kerato-konjonktivit belirtileri nelerdir?

• Gözlerde kızarıklık

• Çapaklanma

• Batma, yanma, sulanma

• Işık hassasiyeti, bulanık görme

• Göz kapaklarında ödem

Corona virüsü kadar hızlı yayılabilen adenovirüslerden korunmak için ellerin sık sık yıkanması yayılımını azaltıyor. Çocuktan çocuğa aktarılan oyuncak gibi objelerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Adenovirüs tedavisine yönelik özel bir yol yoktur ancak çeşitli yöntemlerle hastalığı kolay geçmesi sağlanabilir. Antibiyotik tedavide etkisizdir. Hastaların istirahatı ve destek tedavisi gerekir.