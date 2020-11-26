Corona virüsü belirtileri nedir? Corona virüsü olduğunuzu nasıl anlarsınız? Nezle, grip ve alerji arasındaki fark ne?

Corona virüsü çok hızlı yayılan bir salgın haline döndü. Kişisel temizliğin önemi bu süreçte oldukça arttı. Corona virüsün (Covid-19) 4 temel belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler nezle , alerji ve grip ile çok karıştırılabiliyor.

Corona virüsünün 4 temel belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler nezle , alerji ve grip ile çok karıştırılıyor. Corona virüsünün en temel belirtisi ani ateş yükselmesi, kuru öksürük, halsizlik ve nefes darlığıdır.

Gözlerde kızarıklık corona virüsü belirtisi değildir. Gözlerde kızarıklık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.

Hırıltı, corona virüsü belirtisi değildir. Hırıltı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.

Hapşırık, corona virüsü belirtisi değildir. Hapşırık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.

Şiddetli burun akıntısı corona virüsü belirtisi değildir. Şiddetli burun akıntısı genel olarak nezle esnasında görülmektedir. Bazı alerjik reaksiyonlarda da ortaya çıkmaktadır.

Ani ateş corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Nefes darlığı corona virüsü belirtisidir. Böyle bir durum yaşamanız durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Baş ve boğaz ağrısı sizi şüphelendirmesin! Baş ve boğaz ağrısı corona virüsü belirtisi değildir. Nezle ve Grip sırasında ortaya çıkar.

Kaşıntı, corona virüsü belirtisi değildir. Kaşıntı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.

KURU ÖKSÜRÜK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Kuru öksürük corona virüsü belirtisidir. Grip ve alerji esnasında da görülür. Grip, alerji ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

HALSİZLİK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?

Halsizlik corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.