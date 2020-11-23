KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) 22 Kasım Pazar günü saat 10.15 ile 12.15 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 120 dakika süren sınavda memur adayları, "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" başlıklarından oluşan soruları yanıtlamak için ter döktü.

Sınav bitimiyle birlikte adayların en çok merak ettiği konu ise KPSS sorularının ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı oldu.

KPSS ÖRTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS soruları ve cevaplarının açıklanması için duyurulan net bir tarih yok ancak bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Kasım'da gerçekleşen 2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 24 Aralık 2020'de açılanacak. Sınava giren memur adayları bu tarihte ÖSYM'nin internet sitesinden (sonuc.ösym.gov.tr) sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.