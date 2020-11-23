Haberler Haberler 23 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

güncel fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren kurlarındaki hareketlilik sürüyor. döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 23 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:54 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:54
23 Kasım güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 22 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,6467

Satış: 7,6552

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0695

TL Satış: 9,0815 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1738 TL

Pound satış: 10,2279 TL

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