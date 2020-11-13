Şırdan nedir? Nasıl yapılır? Hayvanın neresinden yapılır? Nasıl temizlenmelidir?

Şırdan dolması, son dönemlerde popülerliği oldukça artan yöresel tatlarımızdan biridir. Hayvanın midesinin bir bölümünden yapılan bu lezzetli yemeği yapmak için en önemli adımlardan biri iyi temizlenmesidir. Peki, şırdan nasıl temizlenir? Nasıl pişirilir? Hangi malzemeler kullanılır?

ŞIRDAN NEDİR?

Şırdan, koyun, kuzu ve inek gibi geviş getiren hayvanların midelerindeki dört gözden sonuncusuna verilen isimdir. İşkembe, börkenek, kırkbayır, şırdan olarak giden sıralamada midenin bağırsaklara en yakın olan kısımdır.

NASIL TEMİZLENMELİ?

Şırdan dolması yapılmadan önce kuzunun şırdanı iyice temizlenmelidir. Her iki yüzü de soğuk suyla, sonra sıcak suyla defalarca yıkanmalıdır. Tuz ile ovalanarak temizlenir. Hortum şeklinde olan bu kısımlar tersine çevrilerek yıkanır. İyice temizlendikten sonra birkaç saat tuzlu ve limonlu suda bekletilir, sonra yeniden yıkanır.

ŞIRDAN DOLMASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

5 kuzu şırdanı

1 çorba kasesi pirinç

2 adet orta boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

Ufak bir kase ince kıyılmış iç yağ

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tutam maydanoz

1 tutam nane

1 çorba kaşığı salça

Bol miktarda karabiber, pul biber, kimyon ve tuz

ŞIRDAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

1. Şırdanları bol tuz ile ovup bol su ile yıkayın. Limonlu ve tuzlu suda bir kaç saat bekletip temizleme işlemini tekrar yapın.

2. İç malzemeyi hazırlamak için domateslerin kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Soğanı ve maydanoz ile naneyi de kıyın.

3. Pirinci bol suda yıkayıp iç yağı ekleyin. Salça, baharatlar ve sıvı yağı ekleyip iyie karıştırın.

4. İç malzemeleri iyice temizlediğiniz şırdanların içine doldurup ağızlarını dikin.

5. Geniş bir tencereye şırdanları dizip üzerini geçecek kadar su koyun. Pişerken çatalla kontrol edin. Pirinçler piştiğinde ateşten alabilirsiniz.

Bol pul biber ve kimyonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...