MasterChef 2020 mumbar dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan mumbar dolması yapmasını istedi. Yarışmanın ardından mumbar dolması tarifini merak edenler yoğun şekilde "Mumbar dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ

2 adet mumbar

200 gram iri çekilmiş yağlı kıyma

Bir buçuk su bardağı

Osmancık pirinç

1 su bardağı kalın bulgur

Bir buçuk kg beyaz kuru soğan

1 baş dövülmüş sarmısak

2 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı salça

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kırmızıbiber

100 gram iç yağı (kuyruk yağ)

ince doğranmış

Kızartmak için:

100 gram tereyağı

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bumbarı iyice yıkayın. Ardından ters çevirin. Tüysü bir yapıya sahip olan bumbarı dikkatli olarak bıçak yardımı sayesinde temizleyin.

Tuzla iyice ovun ve tekrar yıkayın.

Ardından derin kaba kıymayı koyun.

Üzerine yıkanmış pirinç ve bulguru ekleyin.

Soğanı ince kıyın.

Ardından kalan malzemelerinizi ekleyin.

Küçük bir kaşık ile bumbarların içini doldurun.

İki taraftan da ucunu düğümleyin.

Tencereye koyup bol suda 45 dakika pişirin.

Sudan alın ve tereyağında kızartıp servis yapın.