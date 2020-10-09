Haberler Haberler Sefa parmağını kaptırdı! Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Sefa parmağını kaptırdı! parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Sevilen yemek yarışması Masterchef'te dün üzücü bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Seda Okyay Kılıç, kaza sonucu yaralandı. Bu yaralanmanın ardından programın izleyenleri ve Sefa'nın sevenleri arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, 'ya ne oldu? Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 07:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 07:53
Sefa parmağını kaptırdı! Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Sevilen yemek yarışması Masterchef'in yeni bölümünde sakatlık yaşandı. Kırmızı takım yarışmacılarından Sefa ani bir durumla sakatlandı. Programın sağlık ekipleri yarışmacıya müdahale etti. Peki, 'ya ne oldu? Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

MASTERCHEF SEFA'YA NE OLDU?

Masterchef 2020 yeni bölümde kırmızı takımda yarışan Sefa yemek yaparken parmağını sakatladı. Blender'in fişini çıkarttığını düşünen Sefa, parmağını Blender'e kaptırdı.

SEFA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sefa Okyay Kılıç'ın sağlık durumu hakkında bir problem bulunmamakta. Sefa yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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