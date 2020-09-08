İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda canlı müzik olmayacak
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde alınan yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde alınan yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.
Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.
MESKENLER HARİÇ HER YERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği ek genelgede maske takma zorunluluğuyla ilgili de yeni kararlar dikkat çekti. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 14:32
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda canlı müzik olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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