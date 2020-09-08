İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda canlı müzik olmayacak | Son dakika haberi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Bakan Soylu duyurdu! "Bu gece yarısından itibaren..."

: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda canlı müzik olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda canlı müzik olmayacak

Son dakika haberi... , genelinde alınan yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı. yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

, genelinde alınan yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı. yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

MESKENLER HARİÇ HER YERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği ek genelgede maske takma zorunluluğuyla ilgili de yeni kararlar dikkat çekti. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 14:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda canlı müzik olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA