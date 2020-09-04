Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 4 Eylül döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 4 Eylül dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 4 Eylül 2020 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,4472 TL Satış: 7,4523 TL
EURO NE KADAR?
Euro alış: 8,8160 TL Satış: 8,8226 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 9,8713 TL
Pound satış: 9,8790 TL
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
4 Eylül güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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