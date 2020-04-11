Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber! "Sayı ilk kez azaldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüyle ilgili sevindirici bir açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:
"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."
- 12.04.2020
- Güncelleme: 12.04.2020 02:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber! "Sayı ilk kez azaldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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