Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber! "Sayı ilk kez azaldı" - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber! "Sayı ilk kez azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber! "Sayı ilk kez azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüyle ilgili sevindirici bir açıklamada bulundu. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " ölçeğinde toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi. , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. ölçeğinde toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 02:27
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