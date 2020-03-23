Son dakika corona virüs haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 32 bin personel ve ilaç açıklaması!
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, sağlık çalışanlarına 32 bin personel müjdesi verdi. Öte yandan Koca, Kovid-19 için yapılan ilaç çalışmalarından söz etti.
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yeni corona virüs açıklaması yaptı. Koca, yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, sağlık çalışanlarına 32 bin personel dahil edildiğini duyurdu. Öte yandan Koca, corona virüsün ilaç çalışmalarının müjdesini verdi.
Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık, sonuçları daha hızlı öngürüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakıyoruz.
Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız kısıtlandı, bu kurala uyun.
Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin, neredeyse dünyada örneği yok.
İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda, kadromuza 32 bin personel ilave ediyoruz.
Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere, yeterli malzemeden yoksun olduğu iddia ediliyor. Tüm hastanelerimize malzeme sağlanmaktadır ve devam edilecektir.
''SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ''
Solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarımızı, hem kaynaklarımızı kullanmış olacağız. Hızlı tarama kitini de devreye soktuk. Çin'den 50 bin hızlı tanıma kiti geldi.
Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı, ihtiyaçlarına göre bir kısıtlamaya gitmeden, hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlanacak.
Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor, önümüzdeki günlerde iyileşen vakaları da açıklamış olacağız.
İLACI ÇİN'DEN GETİRDİK
Çin'de özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası ve yoğun bakım hastalarında 11-12 günden 4 güne düşürdüklerini bildiğimiz ilacı da Çin'den getirdik. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen Çin'den getirebildik.
HERKES KENDİSİ OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDEBİLİR
Sokağa çıkma yasağı sorusuna cevap veren Fahrettin Koca,
Tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. İlla devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkes kendini izole edebilir.
Hayatını kaybeden 30 kişi, ileri yaş, bir alt hastalığı olan bir hasta grubu. İlerleyen günlerde yaş aralığı da dahil olmak üzere, daha detaylı göstereceğiz.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 20:27
- Talisca, Benfica'ya attığı frikik golünün dövmesini yaptırdı!
- Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı
- FIBA'dan son dakika corona virüsü açıklaması! Turnuvalar...
- Galatasaraylı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
- Son dakika: Fenerbahçe'de kalacak mı? Max Kruse'den açıklama!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika corona virüs haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 32 bin personel ve ilaç açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.