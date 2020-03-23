Son dakika corona virüs haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 32 bin personel ve ilaç açıklaması!

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yeni corona virüs açıklaması yaptı. Koca, yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, sağlık çalışanlarına 32 bin personel dahil edildiğini duyurdu. Öte yandan Koca, corona virüsün ilaç çalışmalarının müjdesini verdi.



Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık, sonuçları daha hızlı öngürüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakıyoruz.

Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız kısıtlandı, bu kurala uyun.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin, neredeyse dünyada örneği yok.

İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda, kadromuza 32 bin personel ilave ediyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere, yeterli malzemeden yoksun olduğu iddia ediliyor. Tüm hastanelerimize malzeme sağlanmaktadır ve devam edilecektir.

''SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ''

Solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarımızı, hem kaynaklarımızı kullanmış olacağız. Hızlı tarama kitini de devreye soktuk. Çin'den 50 bin hızlı tanıma kiti geldi.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı, ihtiyaçlarına göre bir kısıtlamaya gitmeden, hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlanacak.

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor, önümüzdeki günlerde iyileşen vakaları da açıklamış olacağız.

İLACI ÇİN'DEN GETİRDİK

Çin'de özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası ve yoğun bakım hastalarında 11-12 günden 4 güne düşürdüklerini bildiğimiz ilacı da Çin'den getirdik. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen Çin'den getirebildik.

HERKES KENDİSİ OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDEBİLİR

Sokağa çıkma yasağı sorusuna cevap veren Fahrettin Koca,

Tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. İlla devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkes kendini izole edebilir.

Hayatını kaybeden 30 kişi, ileri yaş, bir alt hastalığı olan bir hasta grubu. İlerleyen günlerde yaş aralığı da dahil olmak üzere, daha detaylı göstereceğiz.