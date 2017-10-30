Kırgın Çiçekler 95. bölüm yine nefes kesecek!

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Kırgın Çiçekler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

"SAKIN DELİCE BİR ŞEY YAPMA!"

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.



