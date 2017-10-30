Kırgın Çiçekler 95. bölüm yine nefes kesecek!
Kırgın Çiçekler yayınlanan 95. bölüm fragmanıyla izleyicileri yine ekrana kilitleyecek! ATV'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. İşte, Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı...
Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Kırgın Çiçekler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
"SAKIN DELİCE BİR ŞEY YAPMA!"
Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.
"Sakın delice bir şey yapma!" #KırgınÇiçekler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de #atv'de! pic.twitter.com/1OKCyKymHz— atv (@atvcomtr) 30 Ekim 2017
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:22
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares TFF TARAFLIDIR. Yeşil renk sevdalısıdır. Eh, yeşil de yayıncı kuruluş rengidir.
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 13
Yorum
Gs Ne büyüksün galatasaray ,ağzı olan attığın yeme koşuyor ...
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares Sen başka maçı mı seyrettin? Caner'in hakemin arkasında el kol hareketleriyle tamamladığı küfürleri var.
Kırgın Çiçekler 95. bölüm yine nefes kesecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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