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Haberler Güreş Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali İhsan Batmaz oldu!

Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali İhsan Batmaz oldu!

Arnavutköy Yağlı Güreşleri final mücadelesinde Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup eden Ali İhsan Batmaz başpehlivan oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 21:48
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Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali İhsan Batmaz oldu!

10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final mücadelesinde Ali İhsan Batmaz, Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup ederek zafere ulaştı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, İstanbul'un Kırkpınar'ı olma vizyonuyla bir kez daha büyük bir coşkuya sahne oldu. Şehir Parkı'nda kurulan er meydanında binlerce sporsever, 355 pehlivanın kıran kırana mücadelesine tanıklık etti. Organizasyon festival havasında geçerken, finalde altın kemeri Antalya'dan Ali İhsan Batmaz kazandı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Geleneksel Yağlı Güreşler'in bu yıl 10'uncusu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ve mehter marşları eşliğinde başlayan etkinlikte, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş Şehir Parkı'ndaki er meydanına yürüdü. Etkinliğe Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreşsever katıldı. Başpehlivanların mücadelesi ve festival ortamı, Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverleri bir araya getirdi. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik alanında renkli görüntüler yaşandı.

"BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAYA VE DEVAM ETTİRMEYE KARARLIYIZ"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün onuncusunu gerçekleştirdiğimiz geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde, bir önceki yıla göre katılım ve destek hamdolsun artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Öncelikle burada bizlere destek olan, yanımızda bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bir geleneği, bir kültürü yaşatmak ve bu geleneksel, tarihi güreşlerimizi vatandaşlarımızla, sporcularımızla ve siz değerli basın mensuplarıyla birlikte sürdürmek bizim asli görevimiz. Bu anlamda bize verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Biliyorsunuz, kısa bir süre önce Kırkpınar'ı gerçekleştirdik. 650 yıla yakın bir süredir devam eden yağlı güreşler, Er Meydanı'nda kıymetli sporcularımız ve güreşseverlerin desteğiyle sürüyor. Biz de yerel yönetim olarak bu kültürü yaşatmaya ve devam ettirmeye kararlıyız. Güreşlerimiz ilçemizin merkezinde, ulaşıma çok yakın, otopark sorunu olmayan bir alanda gerçekleşiyor. Bu da hem sporseverler hem de güreş meraklıları için güzel bir fırsat sunuyor. Tüm hemşerilerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. İnşallah bugün gerçekleştirdiğimiz bu güreşleri de yıllar boyu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ALTIN KEMER ANTALYA'YA GİTTİ

Gün boyu devam eden müsabakalarda miniklerden başpehlivanlara kadar her kategoride kıyasıya mücadeleler yaşandı. Finalde Antalya'dan Ali İhsan Batmaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak Arnavutköy'ün 10. başpehlivanı unvanını ve altın kemeri kazandı.

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