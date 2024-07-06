Kırkpınar güreşlerinde ilk tur karşılaşmaları tamamlandı!

Edirne'de süren 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, baş kategorisinde güreşmeye hak kazanan 40 başpehlivandan 16'sı, ilk tur karşılaşmaları için çayıra çıktı.

Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu tarafından, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32 sıranın, kalan 8 kişinin de ön elemeyle belirlendiği 40 kişiden oluşan başpehlivanlar, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş yapmaya hak kazandı. Toplam 4 torbadan oluşan başpehlivanlardan, kural gereği ön elemeden gelen 8 başpehlivan, liglerde en az puan toplayan 8 pehlivanın bulunduğu dördüncü torbadaki başpehlivanlarla ilk turda karşılaştı.

BAŞPEHLİVANLIKTA İLK TURDA 12 PEHLİVAN GÜREŞTİ

Toplam 16 başpehlivanın ilk tur karşılaşmasa yapacağı kuralarda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

İsmail Erkal - Seçkin Duman, Ünal Karaman - Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun - Cengizhan Şimşek, Recep Kara - Hamza Özkaradeniz, Emre Erkal - Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz - Arif Akın, Recep Taslak - Şahali Kurt, Tanju Gemici - Hasan Cengiz.

8 PEHLİVAN İLK 32'YE KALDI

Kuralarını çeken başpehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş tarafından salavatlanarak çayıra salındı. Kırkpınar'da rakiplerini yenerek Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun, Hamza Özkaradeniz, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Taslak, Hasan Cengiz bir ikinci tura yükselip, adını ilk 32'nin içerisine yazdırdı.

İKİNCİ TUR GÜREŞLERİ 15.30'DA

Saat 15.30'da başlayacak ikinci tur güreşlerinde güreşecek 32 başpehlivanın isimleri şu şekilde:

Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun, Hamza Özkaradeniz, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Taslak, Hasan Cengiz.

- Kırkpınar alanından genel

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- Güreşçilerden detay

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- Alandan genel

- Güreşten detay

- Alandan genel