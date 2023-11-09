Haberler Güreş 5 madalya birden

5 madalya birden

Kazakistan'da yapılan 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunları'nda milli güreşçiler, erkekler serbest stilde 4'ü altın, 5 madalya kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyon Türkistan'da devam ediyor. Güreş branşında serbest stilde 74 kiloda Cüneyt Budak, 86 kiloda Ramazan Sarı, 92 kiloda Muhammed Gimri ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl altın madalya elde etti. 61 kiloda mücadele eden Emre Kural ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, 10 Kasım'da sona erecek oyunlara güreş, masa tenisi ve satranç branşlarında katılıyor.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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5 madalya birden
Kazakistan'da yapılan 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunları'nda milli güreşçiler, erkekler serbest stilde 4'ü altın, 5 madalya kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyon Türkistan'da devam ediyor. Güreş branşında serbest stilde 74 kiloda Cüneyt Budak, 86 kiloda Ramazan Sarı, 92 kiloda Muhammed Gimri ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl altın madalya elde etti. 61 kiloda mücadele eden Emre Kural ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, 10 Kasım'da sona erecek oyunlara güreş, masa tenisi ve satranç branşlarında katılıyor.
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Güreşte iki madalya
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