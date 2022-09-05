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ELMALI GÜREŞLERİ İZLE | Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu?

Bu yıl 670.'si düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nde başpehlivanın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ata sporlarımızdan olan güreşte, son Kırkpınar Paşpehlivanı Cengizhan Şimşek çeyrek final öncesi elenirken Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu? sorularının cevabı ve Elmalı Güreşleri canlı izle linki haberimizde...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 03:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 08:53
ELMALI GÜREŞLERİ İZLE | Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu?

'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı'da heyecanlı bekleyişin ardından başpehlivan belli oldu. Bu yıl 670.'si düzenlenen ve Kırkpınar'dan dahi eski olduğu söylenen Elmalı Güreşleri'ni takip etmek isteyenler de arama motorlarında Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu? sorualrının cevabını araştırıyor. 2-4 Eylül'de düzenlenen ve yaklaşık 20 bin izleyiciyi konuk eden Elmalı Güreşleri ile ilgili detaylar haberimizde...

ELMALI GÜREŞLERİ KAZANAN BELLİ OLDU MU? BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

Final mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğer protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreş sever izledi. Ödül töreninde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başpehlivan Ali Gürbüz'e altın kemeri taktı.

ELMALI GÜREŞLERİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

670'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin güreş ağalığını iş insanı Hakan Çetin 11 milyon 777 bin lira ödeyerek devraldı.

Öte yandan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek ise son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti.

ELMALI GÜREŞLERİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elmalı'da bu yıl 670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 2 Eylül'de Recep Gürbüz Stadı'nda alt boyların mücadeleleriyle başladı. Güreşlerin son gününde ise final heyecanı yaşandı. Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı.

Final güreşinin 7'nci dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12ç dakikada sakatlığının artarak devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Böylece Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı.

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