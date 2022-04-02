Haberler Güreş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 23:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

İşte o paylaşım:

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan millî sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum.

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