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Milli Güreşçiler Polonya'da düzenlenen turnuvada 34 madalya kazandı!

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Pytlasinski Grekoromen Turnuvası'a damga vurdu. Üç stilde toplam 34 madalya kazanan , ev sahibi Polonya'nın ardından 2. oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:58
Milli Güreşçiler Polonya'da düzenlenen turnuvada 34 madalya kazandı!

Son gün müsabakalarında güreşçilerimiz 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Toplamda 34 madalya toplayan millerde; 72 kiloda Cengiz Arslan, 87 kiloda ve 130 kiloda Hamza Bakır altın madalya, 97 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya, 72 kiloda ile Doğan Yılmaz, 87 kiloda , 130 kiloda ise kazandı.

Dün oynanan müsabakalarda Grekoromen , 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Böylece Pytlasinski Turnuvasında Grekoromende ; 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak takım sıralamasında ev sahibi Polonya'nın ardından 2. oldu.

Türkiye, serbest stilde ise 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya ile takımlar sıralamasının zirvesinde yer alırken, kadınlarda da 1 altın ve 4 bronz madalyayla üçüncü sırayı elde etmişti.

Polonya'da güreşçilerimiz üç stilde toplamda 10 altın, 6 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazandı.

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