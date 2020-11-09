Milli Güreşçiler Polonya'da düzenlenen turnuvada 34 madalya kazandı!

Son gün müsabakalarında güreşçilerimiz 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Toplamda 34 madalya toplayan millerde; 72 kiloda Cengiz Arslan, 87 kiloda Doğan Göktaş ve 130 kiloda Hamza Bakır altın madalya, 97 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya, 72 kiloda Ahmet Yılmaz ile Doğan Yılmaz, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Osman Yıldırım bronz madalya kazandı.

Dün oynanan müsabakalarda Grekoromen Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Böylece Pytlasinski Turnuvasında Grekoromende Türkiye; 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak takım sıralamasında ev sahibi Polonya'nın ardından 2. oldu.

Türkiye, serbest stilde ise 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya ile takımlar sıralamasının zirvesinde yer alırken, kadınlarda da 1 altın ve 4 bronz madalyayla üçüncü sırayı elde etmişti.

Polonya'da güreşçilerimiz üç stilde toplamda 10 altın, 6 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazandı.