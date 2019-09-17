Son dakika... Rıza Kayaalp Kübalı rakibini devirdi 4. kez şampiyon oldu! - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Son dakika... Kübalı rakibini devirdi 4. kez şampiyon oldu!

Son dakika... Rıza Kayaalp Kübalı rakibini devirdi 4. kez şampiyon oldu!

Son dakika haberine göre; grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcumuz , 'i yenerek kazandı. Kayaalp, kazandığı bu şampiyonluk ile grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Kazakistan'da düzenlenen 'nda milli sporcu , grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.

Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik

Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcumuzu ilk arayan isim olurken, Kayaalp'i tebrik etti.

RIZA'DAN YENİ REKOR!

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

GREKOROMEN STİLDE 2 MADALYA

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı.

Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.

  1. 17.09.2019
  2. Güncelleme: 17.09.2019 18:18
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