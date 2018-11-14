Şampiyonun hedefi büyük

Macaristan'daki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Metehan Başar, yeni hedefini açıkladı. 87 kiloda mücadele eden milli sporcu, "Son iki Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın mutluluğunu yaşadım. Güreş, her zaman bayrağımızı en üste taşıdı. Ben de bunun arzusuyla mindere çıkarım. Artık olimpiyat sürecine girdim. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya almak" dedi.