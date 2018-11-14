Şampiyonun hedefi büyük – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Şampiyonun hedefi büyük

    Şampiyonun hedefi büyük

    'daki 'nda kazanan , yeni hedefini açıkladı.

    'daki 'nda kazanan , yeni hedefini açıkladı. 87 kiloda mücadele eden milli sporcu, "Son iki Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın mutluluğunu yaşadım. Güreş, her zaman bayrağımızı en üste taşıdı. Ben de bunun arzusuyla mindere çıkarım. Artık olimpiyat sürecine girdim. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da almak" dedi.

    1. 14.11.2018
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