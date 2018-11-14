Şampiyonun hedefi büyük
Macaristan'daki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Metehan Başar, yeni hedefini açıkladı.
Macaristan'daki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Metehan Başar, yeni hedefini açıkladı. 87 kiloda mücadele eden milli sporcu, "Son iki Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın mutluluğunu yaşadım. Güreş, her zaman bayrağımızı en üste taşıdı. Ben de bunun arzusuyla mindere çıkarım. Artık olimpiyat sürecine girdim. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya almak" dedi.
- 14.11.2018
-
Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Şampiyonun hedefi büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.