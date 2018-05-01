Başbakan Binali Yıldırım'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım Kayaalp ile telefonla görüştü.
Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Kayaalp'i tebrik etti.
- 1.5.2018 23:21
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Başbakan Binali Yıldırım'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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