Başbakan Binali Yıldırım'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Başbakan 'dan 'e tebrik telefonu

    Başbakan Binali Yıldırım'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

    Başbakan , 'nda grekoromen stilde kazanan 'i kutladı.

    Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım Kayaalp ile telefonla görüştü.

    , Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'nda grekoromen stil 130 kiloda kazanan Kayaalp'i tebrik etti.

    1. 1.5.2018 23:21
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