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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Gökdeniz Bayrakdar tamam

Gökdeniz Bayrakdar tamam

Göztepe, Bodrum FK’dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için yaklaşık 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Gökdeniz Bayrakdar tamam
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde bir süredir anlaşma sağlamak istediği Trendyol 1'inci Lig takımı Bodrum FK'dan sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için Bodrum FK'ya 450 bin euro bonservis ücreti ödeyeceği bildirildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun İzmir temsilcisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Gökdeniz'in önümüzdeki günlerde takıma katılacağı öğrenildi. Kocaelispor'da profesyonel olan genç futbolcu; 2020-21 sezonunda Antalyaspor'a transfer olarak Süper Lig deneyimi yaşadı. 2023'ten bu yana Bodrum FK'da top koşturan Gökdeniz kariyerinde Süper Lig'de 101 maçta 10, 1'inci Lig'de 71 müsabakada 19, 3'üncü Lig'de 80 karşılaşmada 20, kupada ise 25 maçta 11 gol kaydetti. Gökdeniz; U21 Milli Takımı'nda 11, U19 Milli Takımı'nda ise 4 kez ay-yıldızlı formayı terletti.
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