Bekir Göztepe’de

Yerli rotasyonu için transfer arayışlarını sürdüren Göztepe'nin, Bekir Turaç Böke için Sivasspor ile anlaştığı öğrenildi. Ankaragücü altyapısı çıkışlı olan 27 yaşındaki tecrübeli santrfor, Denizlispor'da parlamış ve sonra Sivasspor'un yolunu tutmuştu. 2024'ün yazında katıldığı Sivasspor'da iki sezon geçiren Böke, ilk sezonunda 33 karşılaşmada 5 gol, 2 asist üretti; bu sezon ise boy gösterdiği 30 maçta 8 gol katkısı sağladı.

Bekir Turaç Böke, 1.90'lık boyuyla özellikle hava toplarında çok etkili bir isim.