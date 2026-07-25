Sol beke Mancha

Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- kırmızılılarda son olarak Brezilya Serie A temsilcisi Chapecoense forması giyen 25 yaşındaki sol bek Gianluca Piola Minozzo Mancha'nın gündeme geldiği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest statüde bulunan Brezilyalı savunmacı için yönetim, ilk temasları kurdu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek bölgesindeki rekabeti artırmayı hedefleyen İzmir ekibinin, takımdaki tek sol bek Amin Cherni'nin alternatifi değil, onunla forma yarışına girecek bir oyuncu transfer etmek istediği ifade edildi. Böylece teknik direktörün sezon boyunca iki kaliteli isim arasında tercih yapma şansına sahip olması planlanıyor.

TÜRKİYE'YE TRANSFERİNE SICAK BAKIYOR

Yaklaşık 500 bin euro piyasa değerine sahip olan Mancha'nın bonservisinin elinde bulunması da Göztepe'nin elini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Profesyonel futbol kariyerine Brezilya Serie A ekiplerinden Chapecoense'de başlayan Mancha, bir dönem Portekiz ekibi Portimonense'nin U23 takımında da forma giydi. Kariyerinin büyük bölümünü Chapecoense'de geçiren 25 yaşındaki sol bek, Brezilya temsilcisinde toplam 81 resmi karşılaşmada görev alırken, 4 gol kaydetmeyi başardı. Türkiye'de forma giymeye sıcak bakan Mancha'nın, Göztepe'nin son dönemde oluşturduğu projeyi çok yakından takip ettiği de vurgulandı.