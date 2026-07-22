Sambacı maestro

Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu özellikle orta saha bölgesinde güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense'de forma giyen Felipinho'yu gündemine aldığı öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 Aralık'ta bitecek olan Felipinho'nun bu durumunun, transfer sürecinde Göztepe'nin elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Brezilyalı maestro, ihtiyaç halinde ön libero ve sol bekte de oynayabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcunun dinamizmi, top tekniği ve mücadeleci oyun karakteriyle ön plana çıktığı belirtiliyor. Teknik heyetin de oyuncunun farklı bölgelerde forma giyebilmesini önemli bir avantaj olarak gördüğü öğrenildi. Genç sambacı, kariyerini bugüne kadar Brezilya'da sürdürürken, önemli bir maç tecrübesi kazandı. Bu sezon 10 karşılaşmada boy gösteren sambacı dinamo, geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 50 karşılaşmada 1 asist katkısı yapmıştı.

10 NUMARA ANTUNES GÖZ KAMAŞTIRDI

Göztepe'nin 25 yaşındaki İsviçreli 10 numarası Alexis Antunes, Slovenya'da gösterdiği performans ile adeta ışıldıyor. Kampın en etkili oyuncularından olan tecrübeli orta saha, hazırlık maçlarındaki performansıyla bu sezonun flaş oyuncusu olacağının sinyallerini verdi.