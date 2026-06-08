Khalifeh hamlesi

Son üç sezondur Göztepe forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis, ülkesinin köklü kulüplerinden Lech Poznan ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin bu transferden yaklaşık 1 milyon euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin takımdan ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Göztepe, transferde dikkatini İran Pro Ligi'ne çevirdi ve Aluminium Arak forması giyen 21 yaşındaki genç kaleci Mohammad Khalifeh'i gündemine aldı. Göztepe'nin genç kaleci için girişimlerde bulunduğu ve durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Khalifeh için Aluminium Arak ile Esteghlal FC arasında ön anlaşma sağlandığı ancak resmi imzaların henüz atılmadığı belirtiliyor. Oyuncunun da son kararını vermediği ifade ediliyor. Esteghlal'in transfer yasağı nedeniyle sürecin belirsizliğini koruduğu kaydedilirken, Göztepe yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği ve alternatifler üzerinde de çalıştığı vurgulanıyor.

HEDEF AVRUPA KUPASINA KATILMAK

Yeni sezonda da Avrupa kupaları hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Avrupa'ya ulaşacağız. Hedefimizi asla aşağı çekmeyeceğiz. Hayal kurmaya ve bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.