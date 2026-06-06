Benegas hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde gaza bastı. İlk olarak İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Mateo Benegas'ı listesine aldı. Arjantin ekiplerinden Ferro Carril Oeste'nin 20 yaşındaki oyuncusunun sezon boyunca yakından takip edildiği ve beğenildiği ifade edildi. Kiralık olarak Almagro'da görev yapan Benegas için hareke geçen Sport Republic şirketinin transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı.

SIRADA ALİ HABEŞOĞLU VAR

Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği genç oyuncuya sarı-kırmızılıların yanı sıra Arjantin'den de talipler olduğu belirtildi. Racing, Talleres, Union ve Instituto kulüplerinin de Benegas'ı istediği kaydedildi. Yabancı oyuncu transferinde çalışmalarını hızlandıran Göztepe, yerli futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor. İzmir ekibi, Bodrum FK'nın genç golcüsü Ali Habeşoğlu transferini bitirebilmek için yeşilbeyazlı kulüple pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Göztepe, İsveç'te forma giyen orta saha Filip Akdemir'le de yakından ilgileniyor.