Juan mutlu

Göztepe’nin Brezilyalı yıldız golcüsü Juan, ülke basınına yaptığı açıklamada sarıkırmızılı takımda mutlu olduğunu ve kariyeri için en iyi yerde olduğunu vurguladı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Göztepe'nin yıldızı Juan, ülkesinde spor basınına konuştu. Sao Paulo'dan Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a alınarak, sarı-kırmızılı takıma kiralanan ve ardından bonservisiyle gelen 24 yaşındaki sambacı, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılılarda 11 gol ve 4 asistle takımına Avrupa yolunda büyük katkı sağlayan Juan, "Bunun akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum. Kulüpler aynı grubun takımları ama İngiltere'ye gitseydim her şeye sıfırdan başlamam gerekecekti. Kendimi yeniden kanıtlamam gerekecekti ve burası artık alıştığım bir yer. Göztepe'de mutluyum" diye konuştu.

Göztepe, bu sezon ligde dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon deplasmanda 3 galibiyet alarak 14 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon ise dışarıda puanları topladı. Göz- Göz, Samsun deplasmanı öncesinde 6 galibiyetle 24 puana ulaştı ve geçen sezona 10 puan fark attı.

