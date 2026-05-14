Juan mutlu

Göztepe'nin yıldızı Juan, ülkesinde spor basınına konuştu. Sao Paulo'dan Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a alınarak, sarı-kırmızılı takıma kiralanan ve ardından bonservisiyle gelen 24 yaşındaki sambacı, çok mutlu olduğunu söyledi.

AKILLI BİR KARAR

Sarı-kırmızılılarda 11 gol ve 4 asistle takımına Avrupa yolunda büyük katkı sağlayan Juan, "Bunun akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum. Kulüpler aynı grubun takımları ama İngiltere'ye gitseydim her şeye sıfırdan başlamam gerekecekti. Kendimi yeniden kanıtlamam gerekecekti ve burası artık alıştığım bir yer. Göztepe'de mutluyum" diye konuştu.

GÖZTEPE ŞOV YAPTI

Göztepe, bu sezon ligde dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon deplasmanda 3 galibiyet alarak 14 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon ise dışarıda puanları topladı. Göz- Göz, Samsun deplasmanı öncesinde 6 galibiyetle 24 puana ulaştı ve geçen sezona 10 puan fark attı.