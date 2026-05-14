Fenerbahçe'de iki başkan adayından Galatasaray'ı kızdıracak hamle!
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Inter'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi... İki başkan adayı da transferi gerçekleştirip Galatasaray'a çalım atmak istiyor... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, dünyaca ünlü yıldızlarla transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin iki başkan adayının en son görüştüğü yıldızın ise Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.
Yıldırım ve Safi, seçim gerçekleşmeden Çalhanoğlu'nun transferini sonuçlandırarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlük kurmak istiyor.
A Milli Futbol Takım'ımızın da kaptanlığını yapan Çalhanoğlu'nun ilk görüşmede iki başkan adayına da olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı gelen bilgiler arasında.
İki adayın yıldız oyuncuyla bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Galatasaray da yıldız oyuncu ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun İnter ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Bu sezon İnter ile İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 30 karşılaşmada 12 gol atarken 7 asist yaptı, 19 gole de katkıda bulundu.
2021 yılında Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 104 kez görev aldığı A Milli Futbol Takım'ımızda 22 kez fileleri havalandırdı.